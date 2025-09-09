Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 2025-2028 Orta Vadeli Programı (OVP) kapsamında, tasarrufların artırılması ve sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi amacıyla Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hayata geçirilecek.

Düzenleme, 2026 yılının ikinci çeyreğinde yani Nisan-Mayıs döneminde yürürlüğe girecek. Yeni sistemle birlikte hem memurların hem de özel sektör çalışanlarının maaşlarından yüzde 3 oranında kesinti yapılacak.

Çalışanların Maaşından Kesinti Yapılacak

Yeni sistemde çalışanların maaşlarının yüzde 3’ü TES fonuna aktarılacak. Aynı şekilde işverenler de çalışan adına yüzde 3 katkı yapacak. Ayrıca devlet katkısı da devreye girerek fon büyütülecek.

Asgari ücretli bir çalışanın maaşından 663 lira kesilecek. İşveren katkısı ve devlet desteğiyle birlikte her ay yaklaşık 1.989 lira birikim yapılacak.

50 bin lira maaş alan bir memurdan ise her ay 1.500 lira kesinti yapılacak. Aynı tutar işveren katkısı ve devlet desteğiyle birleştiğinde fon katlanarak büyüyecek.

Sistemde 25 yıl boyunca kalan bir çalışan, mevcut hesaplamalara göre 600 bin lira civarında birikime sahip olabilecek. TES sayesinde emeklilikte vatandaşlar, bu parayı ister toplu olarak çekebilecek isterlerse de ikinci bir maaş gibi aylık ödemeler halinde alabilecek.

Kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacak

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, SGK’dan bağımsız işleyen ek bir emeklilik fonu olacak. Kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler için ise 60 olarak belirlendi. Bu yaşa kadar çalışanların maaşlarından düzenli kesinti yapılacak.

Uzmanlar, düzenlemenin zorunlu olacağı ve tüm çalışanların sisteme dahil edilmesinin beklendiğini belirtiyor. Böylece hem bireysel emeklilik sistemi güçlenecek hem de vatandaşların emeklilik döneminde ikinci bir gelir kaynağı sağlanmış olacak.