Asgari ücrete gelecek zam belli oldu. Gözler o tarihe çevrildi. Detaylar haberimizde:

Asgari ücret zammıyla ilgili tartışmalar hız kazanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, Eylül ayında asgari ücrete yapılacak ara zammın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Mevcut ekonomik koşulları değerlendiren Karakaş, bu artışın 4.000 TL olacağını ve asgari ücretin 21.000 TL seviyesine yükseleceğini öngörüyor.

Ancak, hükümetten gelen çelişkili açıklamalar, asgari ücret zammıyla ilgili belirsizlikleri artırıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Türkiye'de asgari ücret düşük değil” yönündeki açıklamaları, asgari ücretle geçinen milyonlarca kişiyi endişelendirirken, diğer hükümet yetkililerinin zam yapılmayacağına dair mesajları bu belirsizliği derinleştiriyor.

Uzmanlar ise, ekonomik veriler ışığında bu durumun değişebileceğini savunuyor.

Enflasyonun hızla artması ve gelir dağılımındaki adaletsizlik, asgari ücretle geçinen kesim üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, gelir farkı 15 katı aşmış durumda. Karakaş, asgari ücretin bu uçurum içinde dörtte bir oranında eridiğine dikkat çekiyor ve zam yapılmaması durumunda özel sektör çalışanlarının da büyük mağduriyet yaşayacağını belirtiyor.

Eylül ayında yapılması beklenen 4.000 TL’lik zam konusunda hükümetin resmi bir açıklama yapmaması, belirsizliği korurken, milyonlarca işçi Eylül ayında ne olacağını merakla bekliyor.