Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldı. Eylül 2024 itibarıyla asgari ücret 35.188 TL'ye yükseltilirken, bu yıl içerisinde yapılan üçüncü zam olması dikkat çekti. KKTC'de 2024 yılı, ekonomik koşullar ve yüksek enflasyon nedeniyle olağanüstü bir dönem olarak değerlendiriliyor.

KKTC Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yaptığı açıklamada, yıl başında 16 bin TL olan asgari ücretin mayıs ayında 29 bin TL’ye çıkarıldığını hatırlattı. Gardiyanoğlu, normal şartlarda asgari ücretin yıllık enflasyon oranına göre yılda iki kez güncellendiğini, ancak bu yılki ekonomik sıkıntılar nedeniyle ek zam yapılmasının zorunlu hale geldiğini belirtti.

TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRET İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye'de de asgari ücret belirleme süreci Aralık ayında başlayacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren bu süreç, aynı zamanda tüm vatandaşlar üzerinde etkili olacak.

MERKEZ BANKASI’NIN ENFLASYON TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 43,14 olarak öngörüyor. Bu tahmine göre 2025 yılı için brüt asgari ücretin 28.631,58 TL, net asgari ücretin ise 24.336,84 TL olması bekleniyor.