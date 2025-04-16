Her yıl aralık ayında belirlenen yeni asgari ücret, ocak ayından itibaren geçerli oluyor. 2025 yılı başında yapılan yüzde 30’luk artışla birlikte net asgari ücret 22.104 TL, brüt ise 26.005,50 TL olarak hesaplara yatmaya başladı. Devlet tarafından işverenlere verilen asgari ücret desteği de 700 TL'den 1.000 TL’ye çıkarıldı.

ARA ZAM GÜNDEMDE Mİ? BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, şu an için asgari ücrete ara zammın gündemde olmadığını belirtti. Ancak ihtiyaç halinde durumun tekrar değerlendirilebileceğini ifade etti. Bu açıklama, kapıların tamamen kapanmadığına işaret ediyor.

GEÇMİŞ YILLARDA ARA ZAM UYGULAMALARI

2024 yılında asgari ücrete ara zam yapılmamıştı. Yılın tamamında geçerli olan asgari ücret, brüt 20.002,5 TL, net 17.002,12 TL olarak ödenmişti.

2023 yılında ise Temmuz ayında ara zam yapılmıştı. Yılın ilk yarısında brüt 10.008 TL, net 8.506,80 TL olan asgari ücret; Temmuz itibarıyla yüzde 34 oranında artırılarak brüt 13.414 TL, net 11.402 TL’ye yükseltilmişti. Benzer şekilde, 2022 Temmuz ayında da yaklaşık yüzde 30’luk bir zam yapılmıştı.

MART ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Mart 2025’te;

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 2,46 arttı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), yüzde 1,88 artış gösterdi.

Yıllık TÜFE yüzde 38,1 olarak kaydedildi.

Yıllık Yİ-ÜFE yüzde 23,5 seviyesinde gerçekleşti.

12 aylık ortalamalara göre TÜFE yüzde 51,26, Yİ-ÜFE ise yüzde 35,23 arttı.

TÜFE, Aralık 2024’e göre yüzde 10,06 artış gösterdi.

ZAM BEKLENTİSİNDE BELİRLEYİCİ: HAZİRAN ENFLASYONU

Temmuz ayında ara zam yapılması ihtimali, Haziran 2025’te açıklanacak enflasyon verilerine bağlı olacak. Ekonomistler ve işçi temsilcileri, enflasyonun seyrine göre asgari ücrette güncelleme yapılmasının sosyal açıdan da önemli olduğunu vurguluyor.