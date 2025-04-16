Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücrete ara zam beklentisi güçleniyor. Kulislerde 2.500 TL’lik seyyanen artış konuşuluyor. Gözler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’te.

Asgari ücretlilerle birlikte milyonlarca çalışanın gözü Temmuz ayında yapılması olası ara zamma çevrildi. Ekonomik koşulların etkisiyle vatandaşların alım gücü düşerken, kulislerde konuşulan son iddialar dikkat çekici.

Yılbaşında yapılan artışın yetersiz olduğunu düşünen kamuoyunda, ara zam beklentisi her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon düşüş eğiliminde olsa da, vatandaşların gündelik yaşamda hissettiği ekonomik baskı devam ediyor.

Kulislerde konuşulan en güçlü senaryoya göre, asgari ücrete 2.500 TL’lik seyyanen bir artış yapılması gündemde. Bu iddialar doğrulanırsa, mevcut asgari ücret 22.104 TL’den 24.604 TL’ye yükselecek. Bu artış, son dönemde artan hayat pahalılığı karşısında çalışanlara bir nebze olsun rahat nefes aldırabilir.

Gözler şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e çevrilmiş durumda. Temmuz ayı öncesi yapılacak olası açıklama, sadece asgari ücretliler değil, tüm piyasalar için de kritik öneme sahip. Bakanlığın vereceği kararın, hem enflasyon hedefleri hem de kamu maliyesi açısından nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.