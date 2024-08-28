Asgari ücrete yapılacak olası ara zam konusunda hükümet kanadından net ifadeler gelirken, bu konuya dair yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Eylül ayında asgari ücrete zam yapılacağına dair söylentiler yayılmaya başladı.

Uzmanlar, asgari ücrete ara zam yapılması beklentisinin neredeyse sona erdiğini belirtiyor. Ancak bazı iddialar bu durumun tersine işaret ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, eylül ayında asgari ücrete zam yapılma ihtimalini değerlendirerek, enflasyonun baz etkisiyle düşmesinin, bu zammın gerçekleşmesi için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Yapılan tahminlere göre, eylül ayında asgari ücrette en az 3.500 TL'lik bir artış yapılabilir. Bu artışla birlikte asgari ücretin 20.500 TL’ye yükselmesi öngörülüyor. Ancak hükümetin bu konuda kararlı bir duruş sergileyerek, sıkça "Kesinlikle ara zam yok" açıklaması yapması, bu ihtimali zayıflatıyor. Asgari ücretlilerin gözü ise aralık ayında duyurulacak olan zamda.