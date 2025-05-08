SGK Uzmanı Özgür Erdursun, TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verileri doğrultusunda Temmuz ayında emeklilere yapılacak zam oranlarını değerlendirdi. Erdursun’a göre asgari ücrete ara zam yapılmayacak, emekli maaşlarında ise yüzde 18’e varan artış bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre enflasyon, Nisan ayında aylık bazda yüzde 3 arttı. Yılın ilk dört ayında toplam enflasyon yüzde 13,36 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 37,86’ya ulaştı. Son 12 aylık ortalama ise yüzde 48,73 olarak kaydedildi.

Veriler doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacakları maaş zammının ilk dört aylık kısmı netleşti. Bu kapsamda emekliler, şimdiden yüzde 13,36 oranında artışı garantiledi. Kesin zam oranı ise Mayıs ve Haziran ayı verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyonun önümüzdeki iki ay boyunca aylık yüzde 1 ila 1,5 aralığında kalacağını tahmin ettiğini belirtti. Erdursun’a göre, bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında yapılacak zam oranı yüzde 17 ila 18 arasında olacak.

Erdursun’un hesaplamalarına göre, Temmuz itibarıyla en düşük emekli maaşı 17.000 TL ile 17.250 TL arasında olacak. Örneğin, mevcut maaşı 15.000 TL olan bir emeklinin geliri 17.700 TL’ye çıkacak. 20.000 TL maaş alan bir emekli ise yaklaşık 23.600 TL alacak. Yüzde 18 civarındaki zam, yüksek maaş gruplarında daha belirgin hissedilecek; 50.000 TL maaş alan bir emeklinin geliri 59.000 TL’ye ulaşacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, toplu sözleşme farkıyla birlikte yaklaşık yüzde 16 seviyelerinde olacak. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zamdan yaklaşık 2 puan daha düşük.

Zam oranları, kıdem tazminatı tavanını da etkileyecek. Şu anda 46.655 TL olan kıdem tazminatı tavanının Temmuz ayında 54.100 TL’ye çıkması bekleniyor.

Emekliler için zam gündemdeyken, çalışanlar için aynı durum söz konusu değil. SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında asgari ücrete herhangi bir ara zam yapılmasını beklemediğini söyledi. Erdursun, hükümetin yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 20 civarında öngördüğünü ve mevcut zamların bu hedefle uyumlu olduğu düşüncesinde olduğunu belirtti.