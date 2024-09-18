Asgari ücretli çalışanlar, 2025 yılı ocak ayında alacakları zam oranını merakla bekliyor. Son dönemde yapılan revizelerle birlikte, asgari ücret zammında masadaki en net rakamlar belli olmaya başladı. Orta Vadeli Program kapsamında yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çıkarılması, yeni asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir etken olacak.

ENFLASYON TAHMİNLERİ VE ZAM BEKLENTİLERİ

Orta Vadeli Program'da yapılan güncellemelerle 2024 yıl sonu için enflasyon oranı yüzde 41,5 olarak öngörülüyor. 2025 yılı için ise hedeflenen enflasyon oranı yüzde 17,5 olarak belirlendi. Bu veriler ışığında, asgari ücretin ne kadar artacağı konusu gündemde. Hükümet yetkililerinin sıkça dile getirdiği “çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklamaları, asgari ücrete yapılacak artışların enflasyon oranını geçeceği beklentisini güçlendiriyor.

ZAM MİKTARLARI VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 41,5 olması, asgari ücret zammı için pazarlıkların bu oran üzerinden başlayacağı anlamına geliyor. Eğer yüzde 41,5 oranında bir artış yapılırsa, asgari ücret 24 bin TL'ye yükselecek. Daha yüksek bir zam yapılması durumunda, asgari ücretin 25 bin TL'nin üzerine çıkması mümkün.

Orta Vadeli Programdaki hedeflerin tutması halinde, 2025 yılından itibaren asgari ücrete yapılacak artışların yüzde 20'yi geçmeyeceği öngörülüyor. Bu durum, 2025’te asgari ücrete yapılacak yüksek oranlı zammın son kez olabileceğini gösteriyor.