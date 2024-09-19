Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Anadolu Ajansı (AA), Reuters ve Orta Vadeli Program (OVP) gibi kurumlar, 2024 yıl sonu enflasyon beklentilerini paylaşarak, 2025 yılı asgari ücret zammına dair ipuçları sundu. Bu hesaplamalar, asgari ücretin ne kadar artacağına dair farklı senaryolar ortaya koyuyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE DAYALI ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI

Türkiye'de asgari ücret belirlenirken enflasyon oranları kritik bir rol oynuyor. Farklı kurumların yıl sonu enflasyon beklentilerine göre yapılan hesaplamalar, 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına dair çeşitli senaryoları içeriyor. İşte kurumların açıkladığı enflasyon beklentilerine dayalı olarak yapılan asgari ücret tahminleri:

1. MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ’NE GÖRE ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 43,14 olarak öngörüyor. Bu tahmin doğrultusunda, 2025 yılı asgari ücret rakamları şöyle hesaplandı:

Brüt Asgari Ücret: 28.631,58 TL

SGK Primi (yüzde 14): 4.008,42 TL

İşsizlik Sigortası Primi (yüzde 1): 286,31 TL

Net Asgari Ücret: 24.336,84 TL

Bu hesaplama, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisinin asgari ücrete ne yönde yansıyacağına dair en belirgin örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

2. ORTA VADELİ PROGRAM (OVP) TAHMİNLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP), 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 41,5 olarak belirledi. Bu beklenti doğrultusunda 2025 yılı için hesaplanan asgari ücret ise şu şekilde:

Brüt Asgari Ücret: 28.303 TL

SGK Primi (yüzde 14): 3.962,42 TL

İşsizlik Sigortası Primi (yüzde 1): 283,03 TL

Net Asgari Ücret: 24.058 TL

OVP, uzun vadeli ekonomik hedefler doğrultusunda, 2024 yılı enflasyon tahmini ile asgari ücretin daha düşük bir seviyede olabileceğini öngörüyor.

3. ANADOLU AJANSI YILSONU ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET

Anadolu Ajansı’nın (AA) 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,64 olarak açıklandı. Bu oran doğrultusunda yapılan asgari ücret hesaplaması ise şu şekilde:

Brüt Asgari Ücret: 28.531,57 TL

SGK Primi (yüzde 14): 3.994,39 TL

İşsizlik Sigortası Primi (yüzde 1): 285,31 TL

Net Asgari Ücret: 24.251,83 TL

AA’nın yıl sonu enflasyon tahmini, asgari ücrette Merkez Bankası’na yakın bir artış öngörüyor.

4. ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN ORTALAMASINA GÖRE ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI

Merkez Bankası, Anadolu Ajansı ve Orta Vadeli Program’ın enflasyon tahminlerinin ortalaması alındığında, 2025 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 42,42 olarak hesaplanıyor. Bu beklentiye göre 2025 yılı asgari ücret rakamları şu şekilde oluştu:

Brüt Asgari Ücret: 28.487,56 TL

SGK Primi (yüzde 14): 3.988,26 TL

İşsizlik Sigortası Primi (yüzde 1): 284,87 TL

Net Asgari Ücret: 24.214,42 TL

Ortalama enflasyon tahminlerine göre yapılan bu hesaplama, kurumların genel beklentilerine yakın bir rakam sunuyor.

5. REUTERS ANKETİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI

Reuters tarafından yapılan yıl sonu enflasyon anketi, 2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 42,95 olacağını öngörüyor. Bu tahmine göre 2025 yılı için hesaplanan asgari ücret ise şöyle:

Brüt Asgari Ücret: 28.593,58 TL

SGK Primi (yüzde 14): 4.003,10 TL

İşsizlik Sigortası Primi (yüzde 1): 285,93 TL

Net Asgari Ücret: 24.304,54 TL

Reuters anketi, asgari ücretin yıl sonunda diğer tahminlerle paralel bir seviyede olacağına işaret ediyor.

6. FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ ANKETİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET

Finansal Kurumlar Birliği, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 49,39 olarak açıkladı. Bu yüksek enflasyon tahmini, 2025 yılı asgari ücret rakamlarının da yükselmesine neden oluyor. Buna göre hesaplanan ücretler şu şekilde:

Brüt Asgari Ücret: 29.881,74 TL

SGK Primi (yüzde 14): 4.183,44 TL

İşsizlik Sigortası Primi (yüzde 1): 298,81 TL

Net Asgari Ücret: 25.399,47 TL

Bu hesaplama, en yüksek enflasyon tahminine dayalı olarak 2025 yılında olası en yüksek asgari ücreti gösteriyor.

7. YÜZDE 50 ZAM SENARYOSUNA GÖRE ASGARİ ÜCRET

Eğer asgari ücrete 2025 yılında yüzde 50 oranında bir zam yapılması kararlaştırılırsa, brüt ve net asgari ücret hesaplamaları şu şekilde olacaktır:

Brüt Asgari Ücret: 30.003,75 TL

SGK Primi (yüzde 14): 4.200,52 TL

İşsizlik Sigortası Primi (yüzde 1): 300,03 TL

Net Asgari Ücret: 25.503,18 TL

Bu senaryo, daha yüksek bir zam oranının asgari ücrete nasıl yansıyacağını gözler önüne seriyor.

ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE ENFLASYONUN ROLÜ

Asgari ücret artışı, büyük ölçüde enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2024 yılı sonu enflasyon beklentileri dikkate alındığında, 2025 yılında asgari ücrette önemli bir artış bekleniyor. Ancak bu artışın ne kadar olacağı, enflasyon tahminlerinin gerçekleşme oranına ve hükümetin asgari ücret politikasına bağlı olacak.

Çeşitli kurumların öngördüğü rakamlar arasında en dikkat çekici olanlardan biri, Finansal Kurumlar Birliği’nin yüzde 49,39’luk tahmini ile ortaya çıkan 25.399,47 TL’lik net asgari ücret. Bu tahmin, diğer kurumların tahminlerine göre oldukça yüksek bir seviyede yer alıyor.

Merkez Bankası ve OVP gibi kurumların daha düşük enflasyon beklentileri ise asgari ücretin daha mütevazı bir artış gösterebileceğini işaret ediyor.