Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışanın gözü 2026 asgari ücret zamlarında.

Açıklanan enflasyon verileri ve ekonomistlerin değerlendirmeleri, yeni yılda maaşların nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları taşıyor.

2025 yılında geçerli olan net asgari ücret 22.104 TL, brüt asgari ücret ise 26.005 TL olarak uygulanıyor. Bu rakam, 2026 yılı için yapılacak hesaplamalarda temel referans noktası.

2026 Asgari Ücret Tahminleri

Enflasyon oranları ve ekonomik dengeler göz önünde bulundurularak 2026 yılı için çeşitli zam senaryoları konuşuluyor…

Yüzde 20 zam olursa net maaş yaklaşık 26.524 TL

Yüzde 25 zam olursa net maaş yaklaşık 27.630 TL

Yüzde 30 zam olursa net maaş yaklaşık 28.735 TL

Ekonometrik tahminler ise brüt asgari ücretin 32.000 TL civarında olabileceğini öngörüyor.

2026 yılı asgari ücreti, her yıl olduğu gibi Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından netleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geleceği toplantıların ardından kesin rakam belirlenerek açıklanacak.