Ekonomist Muhammet Bayram, 2026 yılı bütçesinde yer alan sigorta primi artışının, asgari ücret zammına yönelik önemli bir sinyal olduğunu açıkladı. Bayram, mevcut verilerin ücrette en az yüzde 28 artışa işaret ettiğini söyledi.

Bayram, 2026 yılı bütçe kanun tasarısında yer alan sigorta prim kazanç oranlarına dikkat çekerek, “Verilere göre asgari ücrette en az yüzde 28 oranında artış beklenebilir” dedi. Asgari ücret görüşmelerinin bu yıl daha zorlu geçeceğini ifade eden Bayram, Türk-İş Başkanı’nın “Masaya oturmayacağız, çünkü adil olmayan bir düzen var” sözlerini hatırlattı.

Asgari ücret tespit komisyonunun işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluştuğunu belirten Bayram, devletin bu süreçte “hakem” değil “danışman” konumunda olduğunu söyledi. Türk-İş’in masadan kalkmaması gerektiğini belirten Bayram, masada kalındığında enflasyonun yanı sıra vergi adaleti, ayni yardımlar ve fazla mesai ücretlerinin de ele alınabileceğini ifade etti.

Bayram ayrıca, çalışanların maaşlarında yıl boyunca sabit vergi kesintisi uygulanması gerektiğini belirterek, “Eylül ayından itibaren ciddi bir vergi kesintisi yaşanıyor. Sabit bir oran belirlenirse çalışan yıl boyunca aynı maaşı alabilir” dedi.

Ekonomik göstergeleri değerlendiren Bayram, hedeflenen enflasyonun yüzde 19, gerçekleşen enflasyonun ise yüzde 30-31 civarında olacağını öngördüklerini aktardı. Bayram, “Devletimiz, çalışanı enflasyon karşısında ezdirmemek yönündeki sözünü tutacaktır” ifadelerini kullandı.

Sigorta prim kazançlarında yüzde 28 artış öngörülmesinin zamma dair en önemli sinyal olduğunu ifade eden Bayram, “Gerçekleşen enflasyon yüzde 30-31 civarında olursa, bu oranla uyumlu bir zam yapılması beklenebilir” diye konuştu.

Ön danışma toplantısının yapıldığını hatırlatan Bayram, oranların konuşulması için henüz erken olduğunu belirtti. Bayram, “Önümüzde yaklaşık iki ay var. Ancak bütçe görüşmelerinde ortaya çıkan yüzde 28’lik sigorta primi kazanç artışı, asgari ücret zammı için önemli bir ipucu niteliğinde” dedi.