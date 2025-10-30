2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret çalışmaları Aralık ayında resmen başlayacak. Masadaki olası zam oranları 24 bin ile 31 bin TL arasında değişiyor.

Mevcut Asgari Ücret 22.104 TL

Temmuz ayından bu yana uygulanan asgari ücret 22.104 TL seviyesinde bulunuyor. Yeni yılda yapılacak zam oranına göre bu rakamın önemli ölçüde artması bekleniyor.

Olası Zam Senaryoları

Ekonomistler ve sendikaların tahminlerine göre, farklı zam oranlarına göre asgari ücretin alacağı muhtemel rakamlar şöyle:

%10 zam: 24.315 TL

%20 zam: 26.525 TL

%30 zam: 28.736 TL

%40 zam: 30.946 TL

Bu oranlara göre 2026’te asgari ücretin 25 ila 31 bin TL arasında belirlenmesi öngörülüyor.

Komisyon Aralıkta Toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında bir araya geleceğini açıkladı. Görüşmeler sonucunda yeni ücretin yıl bitmeden açıklanması bekleniyor.

Uzmanlar, yeni yıl zammında enflasyon oranı, alım gücü ve işveren maliyetlerinin belirleyici olacağını vurguluyor.