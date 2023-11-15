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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Aralık ayında başlayacak olan asgari ücret görüşmelerinin öne çıkacak bir özelliğe sahip olacağını duyurdu. Habertürk TV'den Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlayan Atalay, 2024'te uygulanacak asgari ücretle ilgili görüşmelerin 1 Aralık'ta başlayacağını belirtti. Bu görüşmelerin dikkat çeken bir yanı ise rakamın ilk etapta gündeme gelmeyecek olması.

Asgari ücretlinin taleplerine değinen Atalay, "Asgari ücrete zam gelmesin, ete de süte de zam gelmesin. Kiraya da gelmesin. Bu asgari ücretlinin ve toplumun talebi. Öyle bir noktaya geldik ki, asgari ücret lafı çıktığında, daha almadan, Ocak 1’de başlayacak, Şubat 1’de alacağız. Daha 2.5 ay var. Asgari ücret gündeme gelince zamlar gelmeye başlıyor. Son iki yıldır kiralarla ilgili insanların dayanma gücü kalmadı" şeklinde konuştu.

TÜRK-İŞ'in 43 yıldır asgari ücret görüşmelerine katıldığına vurgu yapan Ergün Atalay, bu yılın ilk defa komisyondaki TÜRK-İŞ temsilcilerinin başkan hariç tamamının asgari ücretli işçilerden oluşacağını açıkladı. Atalay, sokakta çalışan, pompacı, garson gibi sendikalı olmayan 4 asgari ücretlinin masaya oturacaklarını ve geçim sıkıntılarını kendi ağızlarından ifade edeceklerini belirtti.

RAKAM KONUŞULMAYACAK

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, toplantı öncesinde rakam konuşmamaya karar verdiklerini dile getirerek, çünkü rakam konuştukları an, zamların hemen peş peşe gelmeye başladığını vurguladı.