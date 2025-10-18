Karakaş’a göre zam oranı ne olursa olsun yeni asgari ücret 29 bin lirayı geçmeyecek. 2025 yılının sonuna doğru yaklaşılırken milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret süreci önümüzdeki günlerde başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer alacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanarak 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

2025 yılında geçerli olan asgari ücret, 2024 Aralık ayında belirlenmiş ve 22 bin 104 lira olarak tüm yıl boyunca uygulanmıştı.

“Yüzde 25-30 Arasında Zam Bekleniyor”

TGRT Haber ekranlarında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, ekonomi yönetiminin enflasyon oranına paralel olarak yüzde 20 civarında bir artış planladığını ancak son veriler ışığında bu oranın yukarı yönlü revize edilebileceğini söyledi.

Karakaş, “En az yüzde 25 oranında bir artış bekleniyor. En yüksek ise yüzde 30 oranında artış söz konusu” ifadelerini kullandı.

Yeni Asgari Ücret 29 Bin Lirayı Geçmeyecek

Karakaş’ın açıkladığı oranlara göre;

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 27 bin 630 lira,

Yüzde 30 zam yapılması halinde ise 28 bin 735 lira olacak.

Karakaş, zam oranı ne olursa olsun 2026 yılı asgari ücretinin 29 bin lirayı geçmeyeceğini ifade etti.