Yozgat Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında altyapı çalışmaları devam ederken çalışmaların tamamlandığı bölgelerde asfalt serimi ile birlikte üst yapı çalışmaları başladı.

Şehrin içme suyu ve kanalizasyon hattını baştan sona değiştirmek için başlanılan Büyük Altyapı Yenileme Çalışmalarına şehrin her köşesinde devam edildiğini belirten Başkan Celal Köse, “Şehrimiz asırlar boyu hizmet edecek altyapı projemiz kapsamında çalışmaların tamamlandığı bölgelerimizde asfalt serimi öncesi hazırlıklarımızı tamamlayıp halı gibi sıcak asfaltımızı seriyoruz. Şehrimize hizmet için birçok farklı noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ŞEHRİMİZ GÖZ KAMAŞTIRACAK’

Başkan Köse, “Altyapı çalışmalarının tamamladığı bölgelerde asfalt serimi ile devam eden çalışmalar sonrası kaldırım, peyzaj düzenlemeleri, ışıklandırma çalışmaları ile Yozgat’a hizmetimizi sürdürüyoruz. Şehrimiz, her bölgede aralıksız devam eden çalışmalarımız sonrası göz kamaştırıcı bir kimliğe bürünecek” dedi.

‘YENİ BİR BULVAR KAZANDIRIYORUZ’

Başkan Köse, “Şehirlerarası Otobüs Terminali, Millet Bahçesi, Kentpark’a kadar uzanan güzergâhta sürdürdüğümüz çalışmalarımızın tamamlanması ile birlikte hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacağı, trafik yoğunluğunu da azaltacak yeni bir bulvar oluşturmuş olacağız. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

“YOZGAT’IMIZI DAHA GÜZEL VE DAHA YAŞINILIR BİR KENT HALİNE GETİRECEĞİZ”

Seçim döneminde verdikleri sözleri bir bir yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Köse, Yozgat’ı daha güzel ve daha yaşanılır bir kent haline getirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Yozgat’ın her konuda yaşanır bir kent olması için vizyonlu projelere imza attıklarını kaydeden Köse, “Vatandaşlarımızın her anlamda beklentilerine karşılık vermek için imkânlar dâhilinde verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz. Buna yönelik önemli projelerimizi hayata geçirdik. Bu yıl bu anlamda büyük ölçekte projelerimizin tamamlandığı bir yıl olacak. Bugüne kadar şu da şöyleydi, böyleydi diyerek hiçbir bahanenin arkasına sığınmadık. İlimizin sorunlarını öncelik sırasına göre çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Şuan bitme aşamasına gelen önemli projelerimizin yanı sıra yeni projelerimizi de hayata geçiriyoruz. Amacımız Yozgat’ımızı daha güzel ve daha yaşanılır bir kent haline getirmektir. Makam ve mevkiler gelip geçicidir. Bizi bu göreve layık gören hemşerilerimize en iyi ve en güzel hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Ekiplerimizin saha çalışmalarını yakından takip ediyor, vatandaşlarımızla da istişarelerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“EKİPLERİMİZ SAHADA ÇALIŞMALARINI BÜYÜK BİR GAYRETLE SÜRDÜRÜYOR”

Şu ana kadar altyapı çalışmalarında 55 kilometreye yakın bir su borusu yenileme çalışmasının yapıldığını kaydeden Başkan Köse, “Yozgat’ımıza tüm abone bağlantılarının olduğu su borularını da yenileyeceğiz. Şuana kadar yaklaşık 25 kilometre abone bağlantılarını yeniledik. Ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürüyorlar. Altyapısı tamamlanan bölgemizde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hemen asfalt ve diğer işlemlerini de tamamlıyoruz. Bizim bu projemizi hayata geçirmekteki amacımız; kayıp kaçağı önlemenin yanında şehrimizin ve vatandaşımızın parasının çarçur edilmemesidir. Suya ödediğimiz aylık enerji faturası 11 milyon lira diğer masraflarla birlikte bu rakam 13-14 milyon lirayı buluyor. Sudaki tahsilatımız ise sadece 2,5 milyon lira. Sadece elektrikten kaybımız Yozgatlı vatandaşımızın cebinden çıkan para 7 milyon lira. Hizmete gidecek para bir yılda 84 milyon lira ve 10 yılda 840 milyon lira, bu çok büyük bir rakam. Yozgat Belediyemizin şehir içme suyu ağındaki kullanılan boruların 3’te 1’i asbestli boru. Vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üstünde görüyoruz. Bu yüzden projemizi hayata geçirerek” şeklinde konuştu.

Belediyenin yapımı devam eden projelerine de değinen Başkan Köse, 2023 yılının büyük projelerinin tamamlanarak hizmete açıldığı bir yıl olacağını ifade etti.

Belediye olarak çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Köse, “Bu yıl büyük projelerimizin tamamlanarak hizmete açıldığı bir yıl olacak. Çapanoğlu Büyük Cami Projemiz, Millet Bahçesi Projemiz, Yeni Hal, İş ve Yaşam Merkezi ve Hasta yakını konuk evi projemiz bunlar Yozgat’ımız açısından büyük projelerimizdir. Bunların yanı sıra temelini geçtiğimiz yıl attığımız projelerimiz ile şehrimizi alt yapıdan üst yapıya modern bir kent haline getireceğiz” ifadelerini kullandı. (Yozgat Belediyesi)