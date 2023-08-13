Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, altyapı ve içmesuyu çalışmalarının tamamlanmasının ardından bozulan yollarımızı 43 kilometre uzunluğunda sıcak asfaltla kaplayarak, İlçenin tarihine ve ismine yakışır görünüme kavuşturacaklarını açıkladı.

Başkan Hasan Hakanoğlu, asfalt yol çalışmalarımız ve çevre düzenlemesi ile birlikte İlçemizi tarihine ve ismine yakışır görünüme kavuşturacağız. Tüm altyapı, su ve yol çalışmalarımızı ilçemizin gelecekte 100 yılına yetecek şekilde inşa ediyoruz”dedi. Haber Merkezi