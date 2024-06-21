İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını İngiltere'de tamamlamıştır. Kamoy, kariyerine Türk Hava Yolları'nda başlamış ve daha sonra savunma sanayi alanında çeşitli görevler üstlenmiştir.

1955-1960 yılları arasında PTT Genel Müdürlüğü NATO Tesisleri Müdürü ve ETÜD Proje Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ayrıca Elektrik Mühendisleri Odası'nda çeşitli dönemlerde yönetim kurulu görevlerinde bulunmuş ve sektörel çalışmalara katkıda bulunmuştur.

1960-1964 yılları arasında TRT Genel Müdürlüğü Teknik Daire Başkanı olarak görev yapmış ve bu dönemde Elektronik Araştırma Laboratuvarı'nı kurmuştur. Kamoy'un en önemli başarılarından biri, Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın öncülüğünde 1976 yılında ASELSAN'ın kuruluşunda genel müdür olarak görev almış olmasıdır.

ASELSAN'ın kuruluşundan emekli olduğu 2000 yılına kadar Kamoy, şirketin genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmüş ve aynı dönemde THY, Roketsan ve TRT gibi kurumların yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Hacim Kamoy, 2004 yılında hayatını kaybetmiş olup evli ve üç çocuk babasıydı.

Hacim Kamoy'un öncülüğünde ASELSAN, Türk savunma sanayiindeki dışa bağımlılığı azaltma ve milli savunma sanayisini güçlendirme amacıyla stratejik öneme sahip bir kuruluş olarak günümüzde de faaliyetlerine devam etmektedir.

Hacim Kamoy 2005 yılında vefat etmiştir.