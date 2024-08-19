ASELSAN, yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) şartı aranmaksızın çeşitli pozisyonlar için başvurular kabul edilecek. Kurum, açık pozisyonlar ve başvuru şartlarına ilişkin detayları resmi internet sitesinde yayımladı.
ASELSAN PERSONEL ALIMINDA ARANAN NİTELİKLER
Adayların başvuruda bulunabilmesi için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. İlanın detaylarına ASELSAN’ın resmi web sitesinden ulaşılabilir.
ASELSAN İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ASELSAN’ın iş başvuru formunu doldurmak için ilk olarak kullanıcı kaydı oluşturmanız gerekmektedir. Kayıt işlemleri için Kayıt Uygulama Ekranı üzerinden "Yeni Kayıt", "Kayıt Güncelle", "Şifremi Unuttum" ve "Şifre Değiştirme" seçeneklerini kullanabilirsiniz.
Kayıt işlemleri için geçerli bir e-posta adresi ve T.C. Kimlik numarası gereklidir. T.C. vatandaşı olmayan adaylar, sadece e-posta adresleriyle kayıt yapabilirler.
Kaydınızı tamamladıktan sonra, doğru şifre ve doğrulama kodunu girerek başvuru sistemine erişebilirsiniz. Mezuniyet durumunuza uygun başvuru tercihini işaretleyerek gerekli soruları yanıtladıktan sonra, formunuzu tamamlayabilirsiniz. Formunuzu "Başvuruyu Kaydet" tuşuna basarak kaydedebilir, başvurunuzu "Başvuruyu ASELSAN'a Gönder" tuşuyla tamamlayarak başvuru havuzuna iletebilirsiniz.
Açık Pozisyonlar
Sistem Mühendisi
Elektronik Mühendisi (Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Projeleri)
Radar Elektronik Harp Algoritma Geliştirme Mühendisi
Elektro Optik Sistem Mühendisi
Süreç Tasarım Mühendisi
Kara ve Deniz Seyrüsefer Sistem Mühendisi
Pazar Geliştirme Uzmanı
Seyrüsefer Sistemleri Tasarım Mühendisi
Elektronik Tasarım Mühendisi
Donanım Tasarım Mühendisi
Çevre Birimleri Elektronik Tasarım Mühendisi
Güdüm Kitleri Proje Mühendisi
Lazer Tasarım Mühendisi
Güdüm Kitleri Proje Değerlendirme ve Analiz Mühendisi
Malzeme ve Güvenilirlik Mühendisi
Güvenilirlik Mühendisi
Tank ve Zırhlı Araçlar Sistem Mühendisi
Sayısal Tasarım Mühendisi
Sayısal Donanım Tasarım Mühendisi
Başvuruların detayları ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi için ASELSAN’ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.