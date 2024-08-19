ASELSAN, yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) şartı aranmaksızın çeşitli pozisyonlar için başvurular kabul edilecek. Kurum, açık pozisyonlar ve başvuru şartlarına ilişkin detayları resmi internet sitesinde yayımladı.

ASELSAN PERSONEL ALIMINDA ARANAN NİTELİKLER

Adayların başvuruda bulunabilmesi için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. İlanın detaylarına ASELSAN’ın resmi web sitesinden ulaşılabilir.

ASELSAN İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ASELSAN’ın iş başvuru formunu doldurmak için ilk olarak kullanıcı kaydı oluşturmanız gerekmektedir. Kayıt işlemleri için Kayıt Uygulama Ekranı üzerinden "Yeni Kayıt", "Kayıt Güncelle", "Şifremi Unuttum" ve "Şifre Değiştirme" seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Kayıt işlemleri için geçerli bir e-posta adresi ve T.C. Kimlik numarası gereklidir. T.C. vatandaşı olmayan adaylar, sadece e-posta adresleriyle kayıt yapabilirler.

Kaydınızı tamamladıktan sonra, doğru şifre ve doğrulama kodunu girerek başvuru sistemine erişebilirsiniz. Mezuniyet durumunuza uygun başvuru tercihini işaretleyerek gerekli soruları yanıtladıktan sonra, formunuzu tamamlayabilirsiniz. Formunuzu "Başvuruyu Kaydet" tuşuna basarak kaydedebilir, başvurunuzu "Başvuruyu ASELSAN'a Gönder" tuşuyla tamamlayarak başvuru havuzuna iletebilirsiniz.

Açık Pozisyonlar

Sistem Mühendisi

Elektronik Mühendisi (Radar ve Elektronik Harp Sistemleri Projeleri)

Radar Elektronik Harp Algoritma Geliştirme Mühendisi

Elektro Optik Sistem Mühendisi

Süreç Tasarım Mühendisi

Kara ve Deniz Seyrüsefer Sistem Mühendisi

Pazar Geliştirme Uzmanı

Seyrüsefer Sistemleri Tasarım Mühendisi

Elektronik Tasarım Mühendisi

Donanım Tasarım Mühendisi

Çevre Birimleri Elektronik Tasarım Mühendisi

Güdüm Kitleri Proje Mühendisi

Lazer Tasarım Mühendisi

Güdüm Kitleri Proje Değerlendirme ve Analiz Mühendisi

Malzeme ve Güvenilirlik Mühendisi

Güvenilirlik Mühendisi

Tank ve Zırhlı Araçlar Sistem Mühendisi

Sayısal Tasarım Mühendisi

Sayısal Donanım Tasarım Mühendisi

Başvuruların detayları ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi için ASELSAN’ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.