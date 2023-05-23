Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Yozgat’ta yürütülen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile görevli personeller sosyal yardım veya hizmete ihtiyacı olan vatandaşları belirliyor.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, vatandaşın sosyal hizmet almak için devlet kurumlarına gitmesi yerine, devletin vatandaşa ulaşması amacıyla yürütülen Aile Sosyal Destek Programı kapsamında Yozgat il merkezi ve köylerinde; Sosyal Hizmetler, psikoloji, psikolojik danışmanlık, sosyoloji, çocuk gelişimi bölümlerinden mezun meslek elemanlarından oluşan 13 uzman sahada görev yaptığını belirtti.

Hatipoğlu yaptığı açıklamada; “Tabletlere yüklenen programla veri toplayan personel, görüşme sayısı ve soru bazlı istatistikleri raporluyor. Hedef nüfus belirlenirken Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Yozgat Sosyal Hizmet Merkezimize yapılan başvurular, okullardaki rehber öğretmenler ve muhtarlardan elde edilen bilgiler dikkate alınıyor. Ziyaretlerde uygulanan ankette, “hanenin geliri, konut türü, mülkiyet durumu, evin ısınma sistemi, içme suyu şebeke bağlantısı; hanede çocukların gündüz bakımı, engellilik ve ağrı engellilik durumu, bakıma muhtaçlık durumu, koruyucu aile ve evlat edinmek isteyip istemediği gibi” sorular soruluyor. Yozgat ilimizde yapılan saha ziyaretleri ile toplanan anket bilgileri, gözlem ve değerlendirme sonucunda aileler ve bireylerin sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Birey bazında gerekli yönlendirmeleri yapıyor, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Aile ve Sosyal Destek Personelimiz devletin imkânları ile Yozgat’taki ihtiyaç sahibi aileleri buluşturmaya devam edecek” dedi. Alpaslan Demir