Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “BOZOK-31 Huzur Uygulaması” kapsamında kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.
Uygulamaya 11 ekipten oluşan 61 personel katıldı. Denetimlerde 584 şahıs ile 6 yabancı uyruklu kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.
Ayrıca 190 araç ve 17 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 9 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.
Denetim kapsamında 32 umuma açık işyeri de kontrol edildi.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
Muhabir: Alpaslan Demir