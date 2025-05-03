Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “BOZOK-31 Huzur Uygulaması” kapsamında kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Asayiş Uygulaması Yapıldı (1)

Uygulamaya 11 ekipten oluşan 61 personel katıldı. Denetimlerde 584 şahıs ile 6 yabancı uyruklu kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Ayrıca 190 araç ve 17 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 9 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

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Asayiş Uygulaması Yapıldı (2)

Denetim kapsamında 32 umuma açık işyeri de kontrol edildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Muhabir: Alpaslan Demir