Erzincan’ın Çarşı Mahallesi’nde, hayatını tehlikeye düşürecek aşırı davranış girişimi, insan hayatına dair toplumsal duyarlılığı bir kez daha sorgulattı.

Polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle olay önlenirken, olay anında çevredeki bazı gençlerin tavırları dikkat çekti.

Olay, akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Henüz kimliği açıklanmayan bir vatandaş hayatını tehlikeye düşürecek aşırı davranış girişiminde bulundu.

Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşı ikna ederek sağlık ekiplerine teslim etti.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu, psikolojik destek için yönlendirildiği öğrenildi.

Gençlerden bir kısmı yaşananları adeta bir gösteri gibi izlerken aynı zamanda çekirdek çitlemeye devam ederek yaşananları takip ettikleri görüldü.