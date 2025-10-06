Yapımı devam eden 15 katlı apartmanın 12. katındaki yük asansörünün ikiye ayrılması sonucu düşen inşaat işçisi iki kuzen hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, inşaat halindeki 15 katlı apartmanın 12. katındaki yük asansörü, üzerinde E.A. (36) VE N.A.'nın (19) bulunduğu sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı ortadan ikiye ayrıldı.

Olayın ardından belediye ekipleri inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Düşerek hayatını kaybettiği belirlenen iki kuzenin cenazesi çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

Olay, sabah 07.30 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi Ege Mahallesi'nde yer alan şantiyede meydana geldi.