5 katlı bir apartmanda asansör montajı yapan R.K., yaklaşık 3 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu saatler yaşandı. Tandoğan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan 5 katlı bir apartmanda asansör montajı sırasında gerçekleşen kazada bir işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, yapımı tamamlanan 5 katlı bir apartmanda R.K. isimli işçi, asansörün montajını yaparken dengesini yitirerek yaklaşık 3 metre yükseklikten boş asansör boşluğuna düştü.

Olayı görenlerin ihbar etmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı işçiyi bulunduğu yerden çıkararak hızlı bir şekilde ambulansla Malatya’daki hastaneye ulaştırdı. Hastanede tedavi altına alınan R.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.