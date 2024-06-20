Oyuncu ve eski manken 51 yaşındaki Arzum Onan, yeni partneri Orkan Özkan ile ilgili merak edilenleri aydınlığa kavuşturuyor.

Onan, 27 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra Los Angeles'ta yaşayan Türk iş adamı Orkan Özkan ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Peki Orkan Özkan kimdir ve ne iş yapar?

ORKAN ÖZKAN KİMDİR?

Orkan Özkan, mühendislik geçmişi olan bir iş adamıdır.

Los Angeles'ta yaşayan Özkan, işleri sebebiyle sık sık İstanbul'a seyahat etmektedir.

Daha önce bir evlilik yapmış olan Özkan'ın bu evlilikten iki kızı bulunmaktadır.

Arzum Onan'ın yeni sevgilisi olan Orkan Özkan, iş dünyasında aktif olarak yer almaktadır ve ilişkileri kamuoyunun ilgisini çekmektedir.