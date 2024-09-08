Güzel oyuncu Arzum Onan, geçtiğimiz yıl 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanmasının ardından, yeni bir aşka yelken açtı. 50 yaşındaki Onan, iş insanı Orkan Özkan ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Çift, bu yaz tatillerini Bodrum’da gözlerden uzak bir şekilde geçirmeyi tercih etti. Tatil boyunca gizliliklerine dikkat eden ikili, kimsenin onları görüntüleyemeyeceği yerlerde vakit geçirdi. Bu sırada Mehmet Aslantuğ, Bozcaada’da yalnız başına arkadaşlarıyla tatil yaptı.

Arzum Onan, sevgilisi Orkan Özkan’ın yanına Amerika’ya gitti ve Kaliforniya’dan yaptığı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, güzelliğini övdükleri Onan’ın fotoğraflarını kimin çektiği konusunda meraklarını dile getirdi. Yorumlar arasında "Fotoğrafları kim çekiyor?" sorusu dikkat çekti.

ORKAN ÖZKAN KİMDİR?

Orkan Özkan, 15 Temmuz 1975’te Burdur’un Bucak ilçesinde doğdu. İlkokul eğitimini Bucak Oğuzhan İlkokulu'nda, ortaokul ve lise eğitimini ise Bucak Şehit Ayfer Gök Lisesi'nde tamamladı. Askerlik görevini bitirdikten sonra 1999 yılında Bucak Belediyesi’nde çalışmaya başlayan Özkan, yıllardır çeşitli birimlerde görev aldı ve şu anda satın alma sorumlusu olarak çalışmaya devam ediyor. Özkan, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti’den Bucak Belediye Başkanı aday adayı oldu.

Arzum Onan ve Orkan Özkan’ın, gençlik yıllarında Ankara’da tanıştıkları ve Özkan’ın Onan’a lise yıllarından beri hayran olduğu ortaya çıktı. Çift, Onan’ın boşanmasının ardından yakın çevrelerinin aracılığıyla bir araya geldi ve bu yeni ilişki, magazin dünyasında büyük ilgi uyandırdı.