Son dönemin popüler magazin haberlerinden biri, ünlü oyuncular Arzu Yanardağ ve Mehmet Esen'in aşk yaşamaya başlaması oldu. Bu gelişme, Arzu Yanardağ'ın kim olduğu ve hayatı hakkında merak uyandırdı. Peki, Arzu Yanardağ kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte detaylar:

ARZU YANARDAĞ KİMDİR?

Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tiyatrocu Ferruh Yanardağ ve hemşire Nejla Yanardağ çiftinin ikinci kızı olarak dünyaya gelen Yanardağ, lise eğitimini Bakırköy Kız Meslek Lisesi'nde tamamladı. Genç yaşlarda mankenlik ajansına katılan Yanardağ, podyum mankeni olarak kariyerine adım attı. Oyunculuk eğitimini ise MSM Actor Studio'da aldı.

Arzu Yanardağ, 1996 yılında, yönetmenliğini Kaya Ererez’in üstlendiği "Unutabilsem" dizisinde başrol oynayarak oyunculuk kariyerine başladı. Ardından "Tatil Aşkları", "Hayat Bağları", "Eylül", "Rüzgâr", "Umut Adası" ve "Gurbet Yolcuları" gibi birçok başarılı dizide, film ve müzik kliplerinde rol aldı. 2014 yılında "Umutsuz Ev Kadınları" dizisinde canlandırdığı Cansu karakteri ile büyük beğeni topladı. Son olarak, 2019 yılında "Yaralı Kuşlar" dizisinde ve 2020-2021 yıllarında TRT 1'de yayımlanan "Türkan Hanım'ın Konağı" dizisinde ekranlarda oldu.

ARZU YANARDAĞ'IN ÖZEL HAYATI

Arzu Yanardağ, 2006 yılında Ali Serter ile evlendi ve 28 Mayıs 2006'da Alara Serter adında bir kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak çift, 2008 yılında boşandı.

Arzu Yanardağ ve Mehmet Esen'in aşk yaşamaya başlaması, hem oyunculuk dünyasında hem de magazin basınında geniş yankı buldu.

ARZU YANARDAĞ'IN YENİ AŞKI KİM?

Arzu Yanardağ ve Mehmet Esen'in aşk yaşamaya başladı. Kendisinden 20 yaş büyük ünlü isimle aşkını sosyal medyadan ilan etti.