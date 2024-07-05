Sabancı ailesi Türkiye’nin en çok tanınan aileleri arasında yer alıyor. Hakan Sabancı Hande Erçel ilişkisi nedeniyle Arzu Sabancı da sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Durum böyle olunca Sabancı ailesinin üyeleri de merak ediliyor. Arzu Sabancı kimdir yanıtladık! İşte ayrıntılar…

ARZU SABANCI KİMDİR?

Arzu Sabancı, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biridir. 7 Eylül 1965 tarihinde dünyaya gelen Arzu Sabancı, Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olmuştur.

1997 yılında ExSa Konfeksiyon’da koleksiyon hazırlayarak kariyerine başlamış, çeşitli markaların distribütörlüğünü üstlenmiş ve 2020 yılında kendi moda markası Arzu Sabancı Studio’yu kurmuştur.

1986 yılında Ömer Sabancı ile evlenen Arzu Sabancı'nın üç erkek çocuğu bulunmaktadır: Hacı Sabancı, Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı.

Sabancı ailesi, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra sosyal medya üzerindeki popülerlikleriyle de tanınmaktadır. Arzu Sabancı, Instagram'da 1,1 milyon takipçiye sahiptir ve '@arzusabanci' kullanıcı adıyla paylaşım yapmaktadır.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olan Arzu Sabancı, eğitim hayatının ardından 1997 yılında iş dünyasına atılmıştır.

Çeşitli markalar için koleksiyon hazırlayarak başladığı kariyerine, 2020 yılında kendi moda markasını kurarak devam etmiştir.

Arzu Sabancı'nın anne ve babası Pakize Deval ve Ali Rıza Çelikoğlu'dur. Babası Ali Rıza Çelikoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra kamu kurumlarında çalışmış ve 1980'lerde inşaat ve turizm sektörlerinde şirketler kurmuştur.

Annesi Pakize Deval ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmıştır. Arzu Sabancı'nın bir kız kardeşi vardır.

ARZU SABANCI'NIN ÇOCUKLARI KİMDİR?

Arzu Sabancı'nın eşi Ömer Sabancı, Sabancı Holding'in eski yöneticilerindendir. Çiftin üç çocuğu vardır:

Arzu Sabancı’nın en büyük çocuğu Hacı Sabancı 1987 İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Marinsa Denizcilik ve Hayat Tekstil şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

2021 yılında Nazlı Kayı ile dünya evine giren Hacı Sabancı, 2024 yılında ilk çocuğunu kucağına almıştır.

Arzu Sabancı’nın ortanca çocuğu Hakan Sabancı, 4 Şubat 1991 İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk iş insanı olan Hakan Sabancı, Densa Holding yönetim kurulu üyesidir. Medya’da son dönemlerde Hande Erçel ile olan ilişkisi dikkat çekmektedir.

Arzu Sabancı’nın en küçük çocuğu, Kerim Sabancı 7 Haziran 1996’da İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Şu an Densa Denizcilik Holding'te yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmektedir.