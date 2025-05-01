Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan, Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi'nde açılan el sanatları kursunu ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.

Kültür Merkezi'nde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne tahsis edilen sınıfta yürütülen el sanatları kursunu ziyaret eden Arzu Özkan, kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

El emeği ürünleri inceleyen Özkan, kursiyerleri ortaya koydukları başarılı çalışmalardan dolayı tebrik ederek, kolaylıklar diledi.

Arzu Özkan daha sonra Kültür Merkezi Kütüphanesi’nde üniversite sınavına hazırlanan gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden Özkan, taleplerini dinlediği öğrencilere yaklaşan sınavlarında başarı temennisinde bulundu.