Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan, Gülşen Kreş ve Montessori Okulu’nda düzenlenen geleneksel "Bahar Şenliği" ve "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" etkinliklerine katılarak minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Etkinlikte öğrenciler, bayrak gösterileri, şiir dinletileri, şarkılar ve ront gösterileriyle yeteneklerini sergiledi.

Renkli görüntülere sahne olan programda, miniklerin coşkulu performansları izleyicilerden büyük alkış aldı.

Velilerin ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çocuklar, bayram sevincini doyasıya yaşadı.