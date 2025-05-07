Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

ADEM’de düzenlenen kurslara katılan kadınlarla bir araya gelen Arzu Özkan, kursiyerlerle sohbet ederek yaptıkları el emeği ürünleri inceledi.

Özkan, kadınların merkezlerde verilen çeşitli beceri kursları sayesinde meslek edinerek aile bütçelerine katkı sağladıklarını vurguladı. Kursiyerleri çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Arzu Özkan, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.