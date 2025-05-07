Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Aile Destek Merkezini Ziyaret Etti3

ADEM’de düzenlenen kurslara katılan kadınlarla bir araya gelen Arzu Özkan, kursiyerlerle sohbet ederek yaptıkları el emeği ürünleri inceledi.

Aile Destek Merkezini Ziyaret Etti5

Özkan, kadınların merkezlerde verilen çeşitli beceri kursları sayesinde meslek edinerek aile bütçelerine katkı sağladıklarını vurguladı. Kursiyerleri çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

Aile Destek Merkezini Ziyaret Etti

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Ziyaretin sonunda Arzu Özkan, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.

Muhabir: Alpaslan Demir