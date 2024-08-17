Arzu Okay’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Arzu Okay kimdir? İşte detaylar…

ARZU OKAY KİMDİR?

Türk sinemasının önemli isimlerinden Arzu Okay, sinema dünyasında iz bırakmış bir isim olarak hafızalarda yer alıyor. 1955 yılında İstanbul'da doğan Okay, sinemaya adım atmadan önce çeşitli alanlarda kendini geliştirdi.

Arzu Okay'ın çocukluğu, annesi ve şoför olan babasının 10 aylıkken boşanmasıyla başladı. Mecidiyeköy Lisesi'ne devam eden Okay, okul hayatını tamamlayamadı. Ancak, 1969 yılında Zeki Müren'le birlikte bir fotoromanda rol alarak sanat dünyasına ilk adımını attı. 1970 yılında Saklambaç gazetesinin düzenlediği yarışmada birinci seçilerek dikkatleri üzerine çekti ve ardından İtalya'daki yarışmada 4. oldu.

Sinema kariyerine, Ayhan Işık ile başrolünü paylaştığı "Ölünceye Kadar" filmiyle giriş yaptı. 1970'lerin seks furyası döneminde vamp kadın karakteri ile adını duyurdu. Liseyi dışarıdan bitirmek için dersler alan Okay, eşiyle birlikte deri işi yapan bir öğretmenle ortaklık kurdu.

22 yaşında Londra'ya İngilizce öğrenmeye gitti ve ardından şarkıcılığa başladı. İbrahim Tatlıses ile Anadolu turnesine çıkarak müzik dünyasında da iz bıraktı.

Sinemayı bıraktıktan sonra 1984 yılında Paris'e yerleşen Okay, dericilik işine atıldı ve 1984-1986 yılları arasında Paris'te iş yeri açtı. 1990 krizinde işyerini kaybeden Okay, toparlanarak yeniden iş hayatına döndü.

1985 yılında Paris'te tanıştığı Fransız bir eşle 7 yıl süren bir evlilik yaptı ve bu evlilikten "Eda Su Neidik" adında bir ressam kızı oldu (d. 16 Şubat 1987).

Sanat kariyerinde birçok önemli ödül kazanan Arzu Okay, 2012 yılında 10. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Onur Ödülü aldı. Ayrıca, 25 Mayıs 2013 tarihinde Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Dadaş Film Festivali'nde sunuculuk yaptı.

2015 yılında, oyuncu ve yazar Görkem Yeltan'ın yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı filmi "Yemekteydik ve Karar Verdim"de başrol oynayarak sinemadaki varlığını sürdürdü.