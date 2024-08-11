Ünlü türkücü Nihat Doğan, Ağustos ayında sessiz sedasız bir törenle evlendi. Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan ise, merak konusu haline geldi. Peki, Arzu Doğan kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte, Nihat Doğan'ın eşi hakkında merak edilenler...

ARZU DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan, İran kökenlidir. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Arzu Doğan'ın, Nihat Doğan hayranı olduğu ve çiftin bir yıldır birlikte oldukları biliniyor. Çiftin, sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmesi dikkat çekti.

NİHAT DOĞAN KİMDİR?

13 Şubat 1976 tarihinde İstanbul'da doğan Nihat Doğan, 15 yaşında babasını kaybetti. Ailesi tarafından Muş'a götürülmek istenen Doğan, İstanbul'da kalmayı tercih etti. Müzik kariyerine 1994 yılında "Kırdın Kalbimi" adlı albümüyle başlayan Doğan, 2011 yılında katıldığı "Survivor Ünlüler-Gönüllüler" yarışmasında ikinci oldu.