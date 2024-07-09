Arzu Çerkezoğlu, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimlerin başında yer almaya başladı. Peki Arzu Çerkezoğlu kimdir?

Arzu Çerkezoğlu, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimlerin başında yer almaya başladı. DİSK Genel Başkanı olan Arzu Çerkezoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Arzu Çerkezoğlu kimdir? DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu kaç yaşında ve nereli?

ARZU ÇERKEZOĞLU KİMDİR?

Arzu Çerkezoğlu, Türkiye'nin önde gelen sendika liderlerinden biri olarak tanınmaktadır. 1969 yılında Artvin'de doğan Çerkezoğlu, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görmüş ve öğrencilik yıllarında gençlik mücadelelerinde aktif rol almıştır.

İstanbul Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun Kurucu Genel Sekreterliği gibi önemli görevler üstlenmiştir.

Hekimlik kariyerine başladıktan sonra sağlık işçilerinin sendikal mücadelesinde yer almış ve Tüm Sağlık Sen ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nda üç dönem şube başkanlığı yapmıştır.

2001 yılından itibaren Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) çatısı altında devam eden Çerkezoğlu, 2 dönem genel sekreterlik yapmasının ardından 2008 yılında halen sürdürdüğü Dev Sağlık-İş Genel Başkanlığı görevini üstlendi.

2013 yılında yapılan DİSK Genel Kurulu'nda genel sekreter olarak seçilen Arzu Çerkezoğlu, DİSK'in ilk kadın Genel Sekreteri olmuştur.

2018 Mayıs ayında DİSK Genel Başkanlığı’na seçilen Çerkezoğlu, 14-16 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenen DİSK 16. Genel Kurulu’nda tekrar Genel Başkanlığa seçildi.

Şubat 2024'te gerçekleşen DİSK 17. Genel Kurulu'nda tekrar DİSK Genel Başkanlığı'na seçilen Arzu Çerkezoğlu, aynı zamanda patoloji uzmanıdır.

Evli olan Çerkezoğlu'nun bir çocuğu bulunmaktadır.