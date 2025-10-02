Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Akalay Ernak'ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Ünlü oyuncunun annesinin ölüm haberi sosyal medyada gündem olurken, Arzu Akalay Ernak'ın kim olduğu ve ölüm sebebine dair ayrıntılar merak konusu oldu.

Survivor All Star 2025'in tanınan isimlerinden oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak'ı kaybetti.

Yağcı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Acı Kaybımız… Kıymetli annemiz Arzu Ernak'ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00'te) Zincirlikuyu Camii'nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur."

Birce Akalay Paylaştı

Birce Akalay, Instagram hesabından yayımladığı mesajda, halasının vefat ettiğini "Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak'ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu" ifadelerini kullandı.

Arzu Akalay Ernak Kimdir?

Barış Murat Yağcı ve Yağmur Ernak'ın annesi ve ünlü oyuncu Birce Akalay'ın halası olan Arzu Akalay Ernak, basketbol koçu Erhan Ernak'ın eşi olarak da biliniyordu. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Kıymetli annemiz Arzu Ernak'ı bugün tedavi görmekte olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz" ifadeleri kullanıldı. Arzu Akalay Ernak'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.