1981 yılında Yozgat’ta dünyaya gelen Karabulut, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu. 2003 yılında öğretmenliğe başlayan Karabulut, Türkiye’nin farklı illerinde görev yaptı. 2015 yılında Hitit Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlayan yazarın akademik çalışmaları uluslararası dergilerde yayımlandı ve birçok başarı belgesiyle ödüllendirildi. Halen Çorum’da öğretmenlik görevine devam eden Karabulut, edebiyat dünyasına bu ilk romanıyla adım attı.

“Arza Düşen Yıldırım”, Timur ile Yıldırım Bayezid’in çarpıcı mücadelesini merkezine alıyor. Roman, savaş meydanlarının yanı sıra hanedan içindeki trajedileri, fedakârlıkları ve insan kalbinin kırılgan yanlarını da ele alıyor.

Karabulut’un güçlü anlatımı, tarihsel olayları kuru bir bilgi olmaktan çıkarıp destansı bir hikâyeye dönüştürüyor. Yazar, okuyucularına tarihin yalnızca zaferlerin değil, yenilgilerin de izleriyle yazıldığını hatırlatıyor.

“Arza Düşen Yıldırım”, hem tarihî hem de duygusal bir yolculuk sunarak, okurları büyük çarpışmaların ve kalplerin sessiz savaşlarının içine çekiyor.