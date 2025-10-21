Bu programlarda yaptığı yorumlar ile sık sık gündeme gelen Arto kimdir sorusuyla birlikte hakkında merak edilenleri yanıtladık.

Söylemezsem Olmaz isimli programın yeni sunucusu Arto gerek kariyeri gerek kişiliği ile araştırılan bir figür olmuştur. “Söylemezsem Olmaz” hayranları Arto kimdir sorusunu araştırmaktadır.

Arto hakkında merak edilenleri sizin için araştırıp derledik. İşte ünlü şovmen hakkında merak edilenler:

Arto Kimdir?

90’lı yılların gece hayatında en çok dinlenen isimlerden olan Arto, Beyaz TV’de Söylemezsem Olmaz isimli programında yorumculuk yapmaya başlamıştır. Bununla beraber tekrar gündemin takip edilen isimlerinden olan Arto, programın hayranları tarafından araştırmaktadır. Programda sivri dili ile dikkat çeken Arto kimdir yakından bakalım:

Sahne şovları ile bilinen ünlü şovmen yaptığı gösterilerde Arto sahne ismini kullanmaktadır. Arto gerçek ismi Harutyan Dalga’dır. Ünlü şovmen 1966 yılında İstanbul’da doğmuştur. Özel Şişli Koleji’nde lise eğitimini tamamlamıştır. Arto ne mezunu sorusu kendisi hakkında merak edilen konulardan biridir. Ünlü şovmen Harutyan Dalga, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Meyda ve İletişim Sistemleri bölümü ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okumuştur.

Arto, 1992 yılında Etiler’de bir gece kulübünün altındaki İtalyan restoranında yönetici olarak meslek hayatına başlamıştır. 1994-1995 yıllarında işletmenin “Cımbız” ismini verdiği ve kulüp olarak işlettiği kısmında halkla ilişkiler kısmında yöneticilik yapmıştır.

Cımbız isimli bu mekanda solistlik yapan Tolga ve Cumhur adlı iki şarkıcıdan birinin işten ayrılması diğerinin de burun ameliyatı olması sebebiyle Arto sahneye ilk adımını atmıştır. Kalan tek solisti idare etmek için arada sahneye çıkıp 3-5 şarkı söyleyen Arto zamanla sahneden inmeyecek kadar popülerleşir. Bunun üzerine burun ameliyatı olan solist kovularak yeni solist Arto olmuştur.

Sahnelerde ilk olarak 1997 yılında kendisini gösteren Arto sivri dili ile meşhurdur. Bir müddet sessizliğini koruyan Arto, o yılların meşhur magazin programı olan Televole sayesinde medyada yükselen bir isim olmuştur. 2002 yılında Şahin Özer Müzik Şirketinin yapımcılığında “Allahıma Bin Şükür” isimli albüm çıkaran Arto, Yıldız Tilbe, Emre Kaya ve Güven Baran gibi çeşitli isimlerle çalışmıştır. 2024 yılı itibarıyla Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapmaktadır.

Arto Kaç Yaşında?

1966 yılında doğan ünlü şovmen Harutyan Dalga 2024 yılı itibarıyla 58 yaşındadır.

Hangi Ülke Kökenlidir?

Arto Ermeni kökenlidir. Gerçek adı Harutyan Dalga olan Arto, Türkiye Ermenilerindendir. Sanat hayatı boyunca kimliğini açıkça ifade etmiş, zaman zaman bu yönüyle sosyal medyada çeşitli tartışmaların içinde de yer almıştır.

Arto Nereli?

Arto kimdir sorusu ile gündem olan Harutyan Dalga İstanbul’da doğmuştur. Harutyan Dalga ailesi ile de merak edilmektedir. Harutyan Dalga’nın baba tarafı Artvin’in Hopa ilçesinden, anne tarafı ise Kayseri’den gelmektedir.

Günümüzde sunuculuk ile hayatını devam ettiren Arto’nun sahneye çıkışı şarkıcılık ile olmuştur. Halen şarkı söylemeyi de sürdüren Arto kimdir sorusunu cevaplarken müzik kariyeri değinilmesi gereken bir noktadır.

Arto müzik ile olan ilişkisi hakkında akademik kariyeri olan bir solist olmadığını belirtmektedir. Sadece eğlendirici ve yorumcu olarak müzik piyasasında var olduğunu, hiçbir zaman "iyi bir vokalim" diye iddia etmediğini vurgulayan Arto işinin önce şov sonra dinleti üzerine olduğunu ifade etmektedir.

İlk Albümünü Ne Zaman Çıkardı?

İlk albümü olan “Allahıma Bin Şükür” isimli çalışmasından sonra 11 Aralık 2003 tarihinde ikinci albümünü çıkarmıştır. Yaşar Kekeva Plakçılık şirketi ile çıkardığı "Emrin Olur" adlı albümünün klibinde Şenay Akay, Ebru Destan, Nefise Karatay, Nigar Talibova, Doğa Bekleriz, Esra Eron oynamıştır.

10 Nisan 2013 yılında üçüncü albümünü çıkaran Harutyan Dalga, bu sefer Kemal Aslan Music Production şirketi ile çalışmıştır. "Bal Kaymak Yarim" ismini verdiği bu yeni albümünde Yıldız Tilbe, Emre Kaya ve Güven Baran'ın çalışmalarına yer vermiştir.

Son albümünü Ağustos 2016’da çıkarmıştır. DMC adlı şirketle çıkardığı "Hayırlı Olsun" isimli tek şarkılık albümündeki şarkının söz ve bestesinin Erol Özdamar'a ait olduğu dile getirilmiştir.