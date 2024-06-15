Yozgat'ta bayram alışverişinde yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar hazırlıklarını tamamlamak için alışveriş yapmaya başladılar. Ancak, ceviz fiyatlarının yüksekliği, geleneksel lezzet olan baklavaya olan talebi azalttı.

Ceviz fiyatlarının 150 liradan başlamasıyla birlikte, vatandaşlar baklavaya alternatif tatlılara yöneliyorlar. Hem vatandaşlar hem de esnaf, bu yüksek fiyatlar karşısında endişeli. Ceviz fiyatlarındaki artışın seyrini merakla bekliyorlar.

Ülkemizdeki ekonomik zorluklar, her geçen gün birçok ürünün ulaşılamaz hale gelmesine neden oluyor. Kurban Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar alışverişe çıkıyor ancak yüksek fiyatlar nedeniyle istedikleri malzemeleri alamadan evlerine geri dönüyorlar.

Bayramların vazgeçilmezi olan baklavada kullanılan cevizin kilogram fiyatının 150 liraya ulaşması şaşkınlık yaratıyor. Tarım ülkesi olmamıza rağmen bu kadar yüksek fiyatlarla karşılaşmak şaşırtıcı. Bu durum, vatandaşları geleneksel lezzetlerden vazgeçmeye iterken, alternatif tatlılara yönlendiriyor.

Yozgatlı esnaf Oğuzhan Öcal, ceviz fiyatlarındaki artışın satışları olumsuz etkilediğini belirtiyor. Ceviz fiyatlarının yüksekliği nedeniyle vatandaşların şikayet ettiğini ifade ediyor. Bayram öncesi geleneksel lezzetlerden biri olan baklavayı yapmak isteyen vatandaşların çoğunun ceviz almadan geri döndüğünü dile getiriyor. Bu durumun esnaf ve vatandaşlar için kötü olduğunu vurguluyor ve fiyat artışının alternatif tatlılara yönlendirdiğini belirtiyor.