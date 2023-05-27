Üretim miktarlarının, 2023 yılının ilk tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 4,8, sebzelerde yüzde 1,9, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 0,3 oranında artacağı tahmin edildi.

TÜİK’ten yapılan açıklamada; “2023 yılı üretim miktarlarının yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 73,6 milyon ton, sebzelerde 32,2 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 26,9 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. Tahıl üretiminin 2023 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi. Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,1 oranında artarak yaklaşık 39,5 milyon ton olacağı tahmin edildi. Bir önceki yıla göre, buğday üretiminin yüzde 3,8 oranında artarak 20,5 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 1,2 oranında artarak 8,6 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 4,4 oranında artarak 285 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 2,7 oranında artarak 375 bin ton olacağı öngörüldü. Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 580 bin ton, 270 bin ton ve 400 bin ton olacağı tahmin edildi. Yumru bitkilerden patatesin ise bir önceki yıla göre yüzde 5,8 oranında artarak 5,5 milyon ton üretileceği tahmin edildi. Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 3,2 oranında azalarak 150 bin ton, ayçiçeği üretiminin ise yaklaşık 2,6 milyon ton olacağı öngörüldü. Şeker pancarı üretiminin yüzde 13,2 oranında artarak 21,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. Sebze ürünleri üretim miktarının 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artarak yaklaşık 32,2 milyon ton olacağı tahmin edildi. Sebzeler grubu ürünlerinden salatalıkta yüzde 13,8, domateste yüzde 3,8, kuru soğanda yüzde 1,1 oranında üretim artışı olurken, karpuzda yüzde 7,3, kavunda yüzde 9,3, sakız kabakta yüzde 2,6 oranında üretim azalışı olacağı tahmin edildi. Meyve üretiminin 2023 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi. Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,3 oranında artarak yaklaşık 26,9 milyon ton olacağı tahmin edildi. Meyveler grubunda, bir önceki yıla göre elmada yüzde 1,3, zeytinde yüzde 25 üretim azalışı beklenirken, şeftali ve nektarin toplamında yüzde 7,8, kirazda yüzde 18,6, çilekte yüzde 1,6 oranında üretim artışı olacağı öngörüldü. Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 12,6, portakalda yüzde 17,2, limonda yüzde 13,4 oranında üretim artışı öngörüldü. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 4,6 oranında üretim azalışı, Antep fıstığında yüzde 0,3 oranında üretim artışı olacağı tahmin edildi. Muz üretiminde yüzde 7,2 oranında azalış olacağı öngörüldü. Haber Merkezi