1 Temmuz itibariyle kira döneminde önemli bir değişiklik yaşanacak. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren bu yeni dönemde, kira artışlarında uygulanan yüzde 25 sınırı kaldırılıyor. Bu adım, kiracılar ve ev sahipleri için daha sürdürülebilir bir kira sistemi oluşturmayı hedefliyor.

Yeni sistemle birlikte, kira artışlarının belirlenmesinde enflasyon oranı esas alınacak. Bu sayede, kira artışları ne kiracıları zor durumda bırakacak kadar yüksek olacak ne de ev sahiplerini mağdur edecek kadar düşük seviyelerde kalacak. Bu düzenleme ile kiracılar ve ev sahipleri arasındaki denge korunmuş olacak.

Ayrıca, yeni düzenleme kapsamında kira sözleşmeleri de daha uzun vadeli olacak. Artık kira sözleşmeleri en az beş yıl sürecek. Bu durum, kiracılar için sürekli taşınma stresinin önüne geçerken, ev sahiplerine uzun vadeli gelir garantisi sağlayacak. Bununla birlikte, uzun vadeli sözleşmelerin kira piyasasında daha istikrarlı bir ortam sağlayacağı öngörülüyor.

Bu değişikliklerin yanı sıra, kira uyuşmazlıklarının azalması da bekleniyor. Yeni düzenlemelerin şeffaflığı ve adaleti artırmasıyla birlikte, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümü daha kolay hale gelecek.

Sonuç olarak, Temmuz 2024'te yürürlüğe girecek olan yeni kira sistemi, kiracılar ve ev sahipleri için daha adil ve öngörülebilir bir ortam sağlamayı amaçlıyor. Enflasyona dayalı kira artışları ve uzun vadeli kira sözleşmeleri ile kira piyasasında istikrarın artması bekleniyor.

YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Kiracılar ve ev sahipleri için büyük önem taşıyan yüzde 25 kira artış sınırı, 1 Temmuz itibarıyla sona eriyor. Hükümetin enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde kiracıları korumak amacıyla getirdiği bu düzenleme, kiraların yıllık artışını yüzde 25 ile sınırlandırıyordu. Ancak bu sınırlama Temmuz'dan itibaren kaldırılacak ve yerine yeni bir sistem getirilecek. Yeni sistemin ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkarken, kira piyasasında önemli değişikliklerin yaşanması bekleniyor.

Yeni sistemin önemli bir parçası olarak kira artışları enflasyon oranına göre belirlenecek. Bu, kira artışlarının kiracıları zor durumda bırakacak kadar yüksek veya ev sahiplerini mağdur edecek kadar düşük olmasını engelleyecek. Enflasyon oranına dayalı kira artışları, piyasada daha öngörülebilir bir yapı oluşturacak.