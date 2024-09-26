2024 yılı itibarıyla, bir çalışanın en az bir gün sigortasız çalıştırılması durumunda işletmelere aylık en az 40 bin 5 lira ceza kesileceği bildirildi.

Bu ceza, faizde işletilerek işletmelerin üzerindeki mali yükü artırma potansiyeli taşıyor. SGK, kayıtdışı istihdamın yaygın olduğu sektörlerde denetimlerin artırılacağını ve bu konuda işletme sahiplerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin hızlandırılacağını vurguladı.

YÜKSEK CEZALAR VE EKONOMİK RİSKLER

SGK'nın yaptığı açıklamada, kayıtdışı işçilik uygulamalarının işletmelere yüksek maliyetler getireceği belirtildi. Özellikle, bir işçinin altı ay boyunca sigortasız çalıştırılmasının işletmeye yaklaşık beş katı kadar prim yükümlülüğü getirebileceği ifade edildi. SGK, iş kazası durumunda sigortasız çalıştırılan işçilerin işverenlere ciddi adli ve idari sorumluluklar yükleyeceğini belirtti. Ayrıca, sigortasız bir çalışanın kazaya uğraması veya vefat etmesi halinde, ilgili tüm tazminat ve ödemelerin işletmeden talep edileceği açıklandı.

ELDEN ÖDEME UYGULAMASINA SON

SGK, kayıtdışı istihdamın azaltılması amacıyla, 5 ve daha fazla işçisi bulunan işletmelerin çalışanlarına yaptıkları ücret ödemelerini yalnızca banka aracılığıyla gerçekleştirmeleri gerektiğini duyurdu. Elden ödeme uygulamasının yasaklandığına dikkat çeken SGK, bu tedbirin kayıt dışı ödemeleri önlemeyi ve işçilerin sosyal güvenlik haklarını korumayı amaçladığını belirtti.

YABANCI İŞÇİLERİN ÇALIŞMA İZNİ ZORUNLULUĞU

Türkiye'de çalışan yabancı işçilerin yanı sıra, mesleki eğitim gören stajyer yabancılar için de önemli düzenlemeler getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin almadan işbaşı yapamayacakları belirtilen yabancı işçilere, çalışma izni bulunmayan her bir kişi için 56 bin lira ceza uygulanacağı ifade edildi. Ayrıca, kayıt dışı çalışan yabancı işçilere ise 45 bin lira ceza kesileceği açıklandı.

KAYITDIŞI İSTİHDAMIN ETKİLERİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

SGK'nın yeni düzenlemeleri, Türkiye işgücü piyasasında kayıtdışılığı azaltmayı hedefliyor. Kayıtdışı istihdamın, hem sosyal güvenlik sistemine hem de devletin vergi gelirlerine olumsuz etkileri olduğu biliniyor. Uzmanlar, bu tür düzenlemelerin istihdamın kayıt altına alınması, sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Bu bağlamda, SGK'nın yürüttüğü kampanyaların ve denetimlerin, hem işverenlerin hem de çalışanların haklarının korunmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor. İşverenler için, kayıtlı istihdamın sağlanmasının uzun vadede maliyetleri azaltacağı ve iş gücü piyasasında daha sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturacağı belirtiliyor.