Sürücülerin uzun süredir şikâyet ettiği radar cezalarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Google Haritalar'ın güncellenmesiyle birlikte radar cezaları tarihe karışacak.

Google, yurt dışında uzun süredir kullanılan ve sürücüler tarafından beğenilen radar uygulamasını Türkiye'deki kullanıcılar için de aktif hale getirdi. Yozgat sürücülerini de ilgilendiren bu yeni özellik sayesinde sürücüler, trafikte karşılaşabilecekleri olumsuz durumlar hakkında önceden uyarılar alabilecekler. Radar uyarı sistemi, sürücülere yol üzerindeki kazaları, yol çalışmalarını, kapalı yolları ve radar noktalarını bildirecek ve böylece hız limitlerine uyarak güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacak.

Google Haritalar'ın radar uyarı özelliği, sürücülere trafik bildirimlerini canlı olarak sunabilecek kapasitede olacak. Bu gelişmeyle birlikte sürücülerin daha güvenli ve stresten uzak bir sürüş deneyimi yaşamaları amaçlanıyor.

Google Haritalar'ın bu yeni özelliğinden yararlanmak isteyen kullanıcıların, uygulamada ilgili özelliği aktif hale getirmeleri gerekiyor. Bu işlem, Google Maps uygulamasına giriş yaparak konum belirlemek ve haritada gösterilen + işaretine tıklayarak yapılabilir.

Bu yenilikle birlikte sürücülerin radar cezalarından kaçınmaları ve trafik kurallarına uygun bir şekilde seyahat etmeleri de teşvik ediliyor. Trafik cezaları, sürücülerin en çok merak ettiği konular arasında yerini alırken cezalar şu şekilde;

Hız sınırını yüzde 10 – 30 arasında aşmanın cezası: 1.506 TL

Hız sınırını yüzde 30-50 arasında aşmanın cezası: 3.135 TL

Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmanın cezası: 6.439 TL

Ayrıca, trafik cezasını 15 gün içinde ödeyenler yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.