Yozgat Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda YHT garı toplu taşıma ücret tarifesi konuşularak 15 lira olarak belirlendi.

Temmuz ayı toplantısı Meclis Başkan Vekili Ahmet Topuz başkanlığında yapıldı. Gündem maddesinde bulunan YHT garı toplu taşıma ücret tarifesinin konuşulması sonucunda 15 lira olması kararlaştırıldı.

Yozgat Belediyesine ait toplu taşıma aracı vatandaşları YHT garına ücretsiz olarak götürüyordu. Toplu taşıma giderlerinin 10 lira olduğu mazeret gösterilen toplantıda 1 yolcunun ücreti 15 lira olarak açıklandı.

KİLOMETRE BAŞINA 1 LİRA

Yozgat Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdür Vekili İdris Öztürk, “Yaklaşık 2 ay gibi bir süredir yolcuları ücretsiz gönderiyoruz. Fakat belirli giderlerimiz oluyor. Ücret belirlenmesini istiyoruz. Şuandaki bir yolcunun maliyeti 10 lira” diye açıklamada bulunarak ücretsiz yolcu taşıma yapılmasına son verilmesini istedi.

Yozgat ve YHT garı arasının 15 kilometre olduğunu söyleyerek giderlerin göz önünde bulunmasını vurgulayan Müdür Vekili İdris Öztürk, yolcu başına 10 lira bir maliyet düştüğünü ve taşıma ücretinin 20 lira olmasını talep ettiklerini ifade etti.

ZARAR KİMDEN KARŞILANACAK?

Yozgat Belediyesine ait toplu taşıma hizmetine 20 liralık ücret talebinde bulunulmasının ardından ise Belediye Meclis üyeleri arasında konuşmalar geçti.

Konuşmalarda Yozgat Bozok Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi kastedilerek, “Bize gelince gıdım gıdım yapıyorsunuz, kendinize gelince hemen 20 lira yapıyorsunuz demezler mi” denildi.

Yine konuşmalar arasında “Bu belediye zarar etmek zorunda mı” ifadelerine yer verildi. Konuşmalar “Belediye zararı vatandaş sayesinde mi kapatacak” dedirtti.

Tartışmalar sonucunda Belediyeye ait olarak çalışmakta olan toplu taşımanın ücretli ve bu ücretin de 15 lira olması kararlaştırıldı. Melike Aslı Arslan