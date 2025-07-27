Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da düzenlenen 5. Gayrimenkul ve Tesis Yönetim Zirvesi’nde site yönetimlerine ilişkin yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, site yönetim firmalarının faaliyetlerinin daha sıkı takip edileceğini belirtti.

“Kurumlar yetkilendirilecek ve denetim ağı kurulacak” diyen Bakan, “Her önüne gelen bu işi yapamayacak” ifadelerini kullandı.

Aidat Zamlarına Sıkı Denetim

Bakan Kurum’un açıklamalarında aidat zamlarına yönelik denetim vurgusu dikkat çekti. Yozgat’taki site sakinlerini de ilgilendiren yeni sistemle site yönetimleri yılda en az bir kez denetlenecek. Vatandaşlar doğrudan Bakanlığa başvurarak denetim talebinde bulunabilecek.

Haksız aidat artışı yapan yönetim şirketlerine cezai yaptırımlar uygulanacak. Kurum, “İyi niyetli ve düzenli çalışan yönetimleri destekleyeceğiz, ancak fırsatçılara göz yummayacağız” dedi.

Dijital Dönüşümle Şeffaflık ve Verimlilik Artacak

Bakanlık, site yönetimi süreçlerinin dijital ortama taşınması için yeni bir yazılım sistemi geliştiriyor. Bu sistemle karar alma mekanizmalarının hızlanması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Yeni dijital sistem sayesinde hem veriler daha etkin yönetilecek hem de denetimler kolaylaşacak. Ayrıca site sakinlerinin bilgiye erişimi de kolaylaşacak.

20 Milyon Vatandaş Doğrudan Etkilenecek

Türkiye’de yaklaşık 20 milyon vatandaşın sitelerde yaşadığına dikkat çeken Bakan Kurum, “Bu insanlar adına sizlerden adaletli, şeffaf ve kaliteli hizmet bekliyoruz. Aidatlar makul seviyelere çekilmeli, lüks ve gereksiz harcamalar sona ermeli” çağrısında bulundu.