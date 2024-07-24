Tarım Kredi Marketleri'nde başlatılan yeni bir uygulama ile gıda işletmelerinde karekod kullanımı zorunlu hale geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği bu yenilik sayesinde, Yozgatlı vatandaşlar da alışveriş yaptıkları ürünlerin detaylı bilgilerine kolayca ulaşabilecekler. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmelerinde başlattığı 'Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması' ile tüketicilerin güvenilir gıdaya daha kolay erişimini hedefliyor. Bu uygulama, özellikle market alışverişlerini daha şeffaf hale getirerek tüketicilerin ürünlerin kökeni ve güvenilirliği hakkında detaylı bilgi sahibi olmasını sağlayacak.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Baki Öztürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla başlatılan karekod uygulaması, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, satın aldıkları ürünün ilk üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar olan süreçte ne kadar güvenilir olduğunu kolayca sorgulayabilecekler" dedi.

Vatandaşların yapması gereken ilk adım, "Tarım Cebimde" uygulamasını telefonlarına indirmek olacak. Uygulama içerisindeki "Gıda Kontrol" menüsünden "İşletme Denetim Sorgulama" seçeneğine tıklayıp, ürünlerin üzerindeki karekodu uygulamanın kamerası ile okutmak gerekecek. Bu sayede tüketici, işletmeye ait kayıt/onay numarası, unvan, adres ve en son denetim tarihi gibi bilgilere anında erişebilecek.

İşletmeler, https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden "İşletme Karekod Oluşturma" linkine tıklayarak gerekli bilgilerini doldurup, kendilerine özel karekod belgelerini oluşturabilecekler. Bu belgeleri işletme içerisinde görünür yerlere asarak, tüketicilerin sorgulamalarına açık hale getirebilecekler.