Kış yaklaşırken, artan yağışlar ve fırtınalar yalnızca sokaklarda değil, evlerin gider sistemlerinde de sorunlara yol açıyor.

Özellikle son günlerde yaşanan şiddetli sağanak yağışlar, birçok bölgede su taşkınlarına neden oluyor.

Uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi: “Lavabonuza sirke dökün.”

Giderler Tıkanıyor

Uzmanlara göre, aşırı yağışlar sırasında tıkanan gider boruları, evlerin temelinde su birikmesine ve iç mekânlarda ciddi hasarlara yol açabiliyor.

Giderlerde biriken yağ, sabun, yemek artıkları ve bahçe atıkları, yağmur suyunun akışını engelleyerek su taşkınlarına davetiye çıkarıyor.

Tesisat uzmanları, pahalı kimyasal ürünlere yönelmek yerine doğal temizlik malzemeleriyle giderlerin korunabileceğini belirtiyor.

Bu konuda öne çıkan öneri ise basit ama etkili: Sirke ve karbonat karışımıyla giderleri temizlemek

Doğal Çözümle Çok Basit

Tesisat danışmanlığı yapan siteler, sirkenin doğal asidik yapısı sayesinde borularda biriken yağ ve kir tabakalarını çözdüğünü, karbonatın ise kötü kokuları gidererek bakterilerin oluşumunu engellediğini belirtiyor.

Uygulama adımları ise oldukça basit. Gidere iki ölçek karbonat ve bir ölçek tuz dökün. Ardından dört ölçek ısıtılmış sirkeyi üzerine yavaşça ekleyin.

Karışımın 15 dakika köpürmesine izin verin. Son olarak kaynar suyla durulayın. Bu işlem, hem lavabonun içini temizliyor hem de borularda biriken kalıntıları çözüp akışı hızlandırıyor.