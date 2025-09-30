Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yozgat İli Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan “Küçükbaş İşletmelerinin Modernizasyonu Projesi” 2025 yılında hayata geçirildi.

Proje ile çobanların zorlu doğa koşullarında yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Proje hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, “Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği emek isteyen, fedakarlık isteyen, günün büyük çoğunluğunu evinden uzakta yaşamak zorunda kalan insanların mesleğidir. Akşam vakitlerinde elektriğin olmadığı zorlu doğa şartları, yaşam koşullarını daha da zorlaştırmaktadır. Geceleri karanlıkta kalmak zorunda kalan çobanlar hırsızlık, kurt saldırıları gibi tehlikelere karşı sürekli tetikte olmak durumunda kalmaktadırlar. Kurt saldırıları, küçükbaş hayvan kayıplarına neden olmakta, bu da hem yetiştiriciyi zor durumda bırakmakta hem de çobanın hayatını tehlikeye atmaktadır. Elektrik imkânının olmadığı yerlerde, çevreye hakim olamamak, iletişim araçlarını (telefon vb.) ihtiyaç durumunda şarj edememek, acil durumlarda haberleşme ve sosyal hayattan uzak kalma gibi sorunlara yol açmaktadır.

Kamera ve Aydınlatma Setleri Dağıtıldı

Bu sorunlara çözüm üretmek için proje kapsamında güneş enerjisiyle çalışan kamera setleri ve koyuncu setleri (kamp lambaları) yetiştiricilere teslim edildi. Böylece hem hayvanların güvenliği hem de çobanların yaşam koşulları güçlendirilmiş oldu.

68 Yetiştiriciye Destek Sağlandı

Toplam 1 milyon 136 bin 595 liralık proje bütçesinin yüzde 70’i Bakanlık tarafından, yüzde 30’u ise yetiştiriciler tarafından karşılandı. İlk etapta 68 yetiştiriciye ekipman dağıtımı yapıldı. Projenin sonraki aşamasında ise akıllı yemliklerin alımı ve dağıtımı planlanıyor.

