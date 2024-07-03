Araç sahiplerine yeni bir maliyet yükü geliyor. TÜVTÜRK, kredi kartı ile ödeme yapan sürücülerden "tahsilat farkı" adı altında ekstra bir ücret talep edeceğini duyurdu. Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak sürücülerden yoğun eleştiriler aldı.

MİLYONLARCA ARAÇ SAHİBİNE KÖTÜ HABER

Artan akaryakıt fiyatları ve yüksek muayene ücretlerinin ardından gelen bu yeni uygulama, milyonlarca araç sahibini üzdü. 2007 yılında gerçekleştirilen özelleştirme ile Türkiye genelinde araç muayene yetkisi TÜVTÜRK'e devredilmişti. TÜVTÜRK, her yıl 10 milyondan fazla aracı muayene ediyor ve bu yeni ek ücret, sürücülerin bütçelerini daha da zorlayacak.

MUAYENE ÜCRETLERİNDE 2024 ZAMLARI

2024 yılının başında muayene ücretlerine yapılan önemli zamlar da sürücülerin tepkisini çekmişti. Otomobil, minibüs ve kamyonetler için muayene ücretleri 1.821 TL'ye yükselirken, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için de benzer şekilde yüksek artışlar gerçekleşmişti. Şimdi ise kredi kartı ile ödeme yapan sürücülere ek ücret talebi gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Bu yeni uygulama, sosyal medyada büyük tepki topladı. Araç sahipleri, ek ücretin yasal bir dayanağı olmadığını savunarak, uygulamanın kaldırılmasını talep ediyorlar. TÜVTÜRK muayene istasyonlarında kredi kartı ile ödeme yapan sürücüler, bu ek ücretin haksız olduğunu belirterek, tepkilerini dile getiriyorlar.

TESK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçtiğimiz günlerde araç muayene bedelini kredi kartı ile ödeyenlerden "tahsilat farkı" olarak 77 TL ek ücret alındığını açıklamıştı. TÜVTÜRK ise bu iddialara yanıt verdi.

TÜVTÜRK’TEN YANIT GELDİ

TÜVTÜRK, kredi kartı ile yapılan araç muayene ödemelerinde herhangi bir ek ücret almadıklarını, ancak hizmet sağlayıcı firmaların müşterilerden “hizmet bedeli” adı altında ek ücret tahsil edebileceğini belirtti. Bu açıklama, sosyal medyada büyük tepki çekti ve araç sahipleri ek ödeme yapacak olmalarına isyan etti.