Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturası yardımı alan vatandaşlar için sevindirici bir karar aldı. Bu yeni düzenleme ile birlikte, artık elektrik faturası yardımı alan abonelerden güvence ücreti alınmayacak.

EPDK'nın aldığı bu karar, yaklaşık 3,7 milyon haneyi yakından ilgilendiriyor. Bu haneler, elektrik abonelik işlemleri sırasında güvence ücreti ödemek zorunda kalmayacak. Böylece, elektrik sözleşmeleri için ödenmesi gereken garanti ücreti ortadan kalkacak ve vatandaşların mali yükü hafifleyecek.

Bu yeni uygulama, elektrik sözleşmesi maliyetlerinde önemli bir rahatlama sağlayacak. Hanelerin finansal durumuna olumlu katkıda bulunacak olan bu adım, elektrik abonelerinin ekonomik refahını artırmayı hedefliyor.

EPDK'nın bu önemli kararı, elektrik faturası ödeyen milyonlarca vatandaş için önemli bir destek olarak değerlendiriliyor.

Elektrik abonelerinin mali yükünü azaltarak ekonomik refahlarını artırmayı amaçlayan bu düzenleme, vatandaşların yaşam kalitesine de olumlu yansıyacak.

EPDK'nın aldığı bu karar, hem ekonomik açıdan hem de sosyal açıdan vatandaşlar için büyük bir kolaylık ve destek anlamına geliyor.