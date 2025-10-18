Yerlikaya, İstanbul’un Şişli ilçesinde ambulansa yol vermeyen sürücünün ekiplerce yakalandığını açıkladı. Yeni trafik kanunu teklifi kapsamında, bu tür eylemler için cezalarda sert değişiklikler uygulanacak.

Bakan Yerlikaya, mevcut yasaya göre bu tür sürücülere uygulanan cezanın 993 TL olduğunu hatırlatarak, teklif edilen düzenlemeye göre sürücü belgesinin 30 gün geri alınacağını, aracın da 30 gün trafikten men edileceği bilgisini paylaştı.

Olay, Şişli ilçesinde yaşandı. Ambulansa yol vermediği belirlenen sürücü E.A., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.

Mevcut durumda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücüye idari para cezası uygulanırken; yeni teklif ile birlikte sadece bu ihlâl için cezalandırmanın ötesine geçilmesi hedefleniyor.

Yeni trafik kanunu teklifinde, geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyelere yol vermeyen sürücülere şu yaptırımlar öneriliyor:

Sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alma,

Araç 30 gün süreyle trafikten men,

Aynı ihlâli son 5 yıl içinde ikinci kez işleyen sürücülerin belgesinin iptal edilmesi.

Bakan Yerlikaya uyarısında, “Ambulanslar can taşıyor ve zamanla yarışıyor. Bugün ambulansa yol vermediğimiz araç, yarın bizi ya da yakınlarımızı hastaneye yetiştirmeye çalışabilir” sözlerine yer verdi. Ayrıca, ambulansa yol vermeyen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi çağrısı yaptı.