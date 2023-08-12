Başkan Karaduman, Yoğun su tüketimi olan endüstriyel tesis ve işyerlerinde kullanılan su miktarını azaltacak ve su israfını engelleyecek kısıtlamalar getirilmeli konusunda açıklama yaptı.

Karaduman yaptığı açıklamada, “Su iletim hatlarındaki kayıp, kaçak kontrolleri ve altyapı tesislerinin bakımları yapılmalı. Yoğun su tüketimi olan tarımsal faaliyetlerde basınçlı sulama sistemleri (damla sulama, yağmurlama) gibi verimli sulama yöntemlerine geçilmeli. Park, bahçe gibi alanlardaki su tüketimini minimuma indirmek için, çim yerine daha az su ihtiyacı olan yer örtücü ve bitki alternatiﬂeri tercih edilmeli. Günlük hayattaki bireysel su tüketiminin azaltılması konusunda (duş süreleri, musluk suyu, çamaşır ve bulaşık makineleri kullanımı vb.) toplum bilinçlendirilmeli. Yalnızca insanların değil, tüm canlı yaşamının en temel gereksinimi olan suyu koruyalım, doğa yaşasın” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir